Нижегородский суд отправил в колонию экс-работников "Водоканала" за хищение 149 млн рублей

Фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным путем денежных средств

ТАСС, 15 марта. Суд в Нижнем Новгороде отправил в колонию бывших работников "Водоканала" Кстовского района за хищение 149 млн рублей при подключении объекта к водоснабжению и водоотведению. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

"Нижегородский районный суд города Нижний Новгород вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Кстовского района. Суд приговорил троих виновных к лишению свободы на сроки от трех лет и шести месяцев до четырех лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одному подсудимому суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на три года и шесть месяцев с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным путем денежных средств. Суд установил, что подсудимые с декабря 2016 года по апрель 2018-го похитили свыше 149 млн рублей при подключении к водоснабжению и водоотведению объекта, умышленно завысив фактический объем выполненных работ. Впоследствии они осуществили финансовые операции с денежными средствами, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими.