В Карелии заявили, что дело главы Минсельхоза связано с лоббированием интересов бизнеса

Размер взятки в уголовном деле может превышать 10 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова связано с лоббированием интересов бизнеса и реализацией национального проекта, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Задержание связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта в качестве субсидий на реализацию государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также развитие сельского хозяйства. Предварительно установлено, что незаконное денежное вознаграждение предназначалась за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов", - говорится в сообщении.

В МВД также уточнили, что размер взятки в уголовном деле может превышать 10 млн рублей. Еще до официального подтверждения информации о задержании Лабинова глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что в региональном Минсельхозе проходят обыск и выемка документов. При этом он отметил, что если Владимиру Лабинову будут предъявлены обвинения, то это будет "большая потеря для республики".

"Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов (действительно человек с жестким и непростым характером) - один из лучших специалистов", - написал Парфенчиков. Он также добавил, что работа Минсельхоза в любом случае продолжится. "Подготовка к посевной, закупка техники и оборудования - намечено много планов. Сейчас наша задача - их выполнение", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщалось, что Лабинов был задержан в среду в Петрозаводске. Его подозревают в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, региональный министр через посредника, который также задержан, получил взятку в размере 10 млн рублей. Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

Владимир Лабинов занимает пост министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, а также вице-премьера республики с 2017 года. До приезда в республику Лабинов являлся директором департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ.