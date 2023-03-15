В Ивановской области из-за травмирования жителей при падении наледи возбудили три дела

Пострадавшие госпитализированы

ТАСС, 15 марта. Следователи возбудили три уголовных дела в Ивановской области по фактам травмирования двух детей и мужчины при сходе наледи с крыш домов в Фурманове и Кинешме. Пострадавшие госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), в связи с травмированием людей вследствие схода наледи с крыш домов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Фурманове Ивановской области после схода наледи с крыши здания годовалая девочка была госпитализирована с переломом костей носа и сотрясением головного мозга. В Кинешме десятимесячная девочка получила ушибленную рану лобной области головы, а мужчина - множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму, они также госпитализированы, добавили в пресс-службе.