В Чувашии назвали возможную причину заражения быка сибирской язвой

Источником мог стать зараженный комбикорм

ТАСС, 15 марта. Источником заражения животного сибирской язвой в Чувашии мог стать некачественный комбикорм. Об этом глава Чувашии Олег Николаев сообщил на видео, опубликованном в среду в его официальном Telegram-канале.

"Основная причина, откуда мог быть внесен этот вирус, это, скорее всего, еда - комбикорм, который куплен хозяевами, скорее всего, с частных рук, не через систему официальной торговли", - сказал он.

Николаев добавил, что, гоняясь за дешевизной, люди, как правило, покупают комбикорма у перекупщиков. "Люди, гоняясь за выгодой, к сожалению, порою пренебрегают мерами безопасности. Я думаю, что это, скорее всего, является основной причиной, но при этом отрабатываются все остальные варианты тоже", - уточнил он.

Глава республики отметил, что на сегодняшний день взяты под контроль все продавцы комбикормов, прежде всего те, кто ведет нелегальную торговлю. "И, если подтвердится этот случай, конечно же, будут отрабатываться все предусмотренные законодательством мероприятия для того, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул Николаев.

Ранее в среду министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, терапевтический прогноз благоприятный, состояние пациентов - средней степени тяжести. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в среду сообщила, что по результатам эпидемиологического расследования причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. По информации главы Чувашии, которую он опубликовал в среду в своем Telegram-канале, число контактировавших с заразившимися сибирской язвой в Чувашии превышает 130 человек, все они находятся под наблюдением медиков. Николаев также уточнил, что угрозы распространения сибирской язвы нет.