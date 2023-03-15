В Чебоксарах при пожаре в торговом центре пострадал один человек

Состояние пациентки средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии

ТАСС, 15 марта. В Чебоксарах при пожаре в торговом центре "Мега Молл" в среду пострадала женщина. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Чувашии.

"В 14:12 мск в ходе разведки помещений, расположенных на первом этаже, звеном газодымозащитной службы обнаружена одна пострадавшая - женщина, не сумевшая самостоятельно выйти на улицу. На свежий воздух ее вывели при помощи спасательного устройства (специального оборудования, представляющего собой шлем-маску с подачей воздуха)", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии, пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи. "Состояние пациентки средней степени тяжести", - уточнил собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС по республике, возгорание произошло в 13:59 мск в складском помещении на первом этаже торгового центра. Из здания эвакуировались порядка 1 200 человек. Площадь пожара на момент локализации составила 20 кв. м. Возгорание ликвидировано в 16:57 мск.

В тушении огня были задействованы 113 человек и 56 единиц техники, в том числе от МЧС России 66 человек личного состава и 18 единиц техники. Причина пожара устанавливается.