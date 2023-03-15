15 марта, 18:08,
обновлено 15 марта, 18:23

МАГАТЭ заявило о пропаже более 2 тонн урана с ливийского полигона

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что около 2,5 тонны урана пропали с ливийского полигона. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси.

Во вторник во время инспекции МАГАТЭ инспекторы "обнаружили, что отсутствуют 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению [Ливии], должны были находиться там", приводит агентство слова гендиректора. 

Теги:
Ливия
© Информационное агентство ТАСС
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