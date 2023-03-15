Минобороны Турции опровергло сообщения о падении на севере Ирака военного вертолета

В ведомстве отметили, что в этом районе ни один вертолет турецкой армии не совершал полет

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции опровергло в среду вечером сообщения о якобы произошедшем падении турецкого военного вертолета на севере Ирака.

"Ряд близких к террористической Рабочей партии Курдистана [РПК] сайтов сообщили, что в районе Духок на севере Ирака разбился вертолет ВС Турции. Сообщения на этот счет не соответствуют действительности. В указанном районе не совершал полет ни один вертолет турецкой армии", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Турецкая армия периодически проводит военные операции на севере Ирака против базирующихся там боевиков РПК, которую в Анкаре считают одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с РПК продолжается с 1984 года.