Под Липецком паводок подтопил участки 174 домов

В регионе провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

ТАСС, 15 марта. Весенний паводок подтопил приусадебные участки 174 домов в селе Ратчино Добровского района Липецкой области, эвакуация населения не требуется, но для жителей созданы два пункта временного размещения. На месте работает оперативная группа, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

"В результате подъема воды произошло подтопление 174 приусадебных участков в населенном пункте Ратчино. Эвакуация населения не планируется, так как угрозы подтопления жилого сектора нет. Потенциально опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают. Вместе с тем на случай обострения ситуации в готовности находятся два пункта временного размещения", - говорится в сообщении.

По данным сайта ГУ МЧС по Липецкой области, в домах рядом с подтопленными приусадебными участками проживают 294 человека, из них 27 детей. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Липецкой области и правительства региона, группа спасателей в составе 35 человек, задействовано 8 единиц техники, также проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Населенный пункт от основной части территории района не отрезан, жизнеобеспечение населения не нарушено. Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного и медицинского обеспечения решены", - отметили в пресс-службе.

Как уточняется в сообщении, уровень воды идет на снижение, к утру четверга прогнозируется частичное освобождение подтопленных территорий от воды. Из-за весеннего паводка в Липецкой области введен режим повышенной готовности.