Суд впервые в РФ обязал Telegram-канал удалить пост, порочащий честь и репутацию человека

Речь идет об отзыве на рекламу, размещенную в соцсетях блогера Валерии Маньковой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дорогобужский районный суд Смоленской области в среду обязал Telegram-канал о рекламе Otzovik blogger удалить анонимный пост одного из пользователей с отзывом на рекламу, размещенную на ресурсах семейного блогера Валерии Маньковой. Это первый случай подобного судебного решения в практике российской юриспруденции.

"Суд решил признать не соответствующим действительности, порочащими честь и достоинство Маньковой Валерии Александровны сведения, содержащие в Telegram-канале с названием Otzovik blogger в интернете,<...> опубликованные 10 января 2022 и подлежащие удалению", - говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Otzovik blogger - это Telegram-канал с более чем 55 тыс. подписчиков, где публикуются отзывы на размещение рекламы на тех или иных платформах блогеров. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, в январе 2022 года там был размещен анонимный пост - отзыв на сотрудничество с блогером Валерией Маньковой. Последняя имеет более 1 млн подписчиков в социальных сетях и пишет на темы семьи и воспитания детей. Автор поста на Otzovik blogger был крайне недоволен размещением рекламы на площадках Маньковой и несколько раз назвал ее мошенницей. Однако блогер не согласилась с этим и подала иск в суд.

"Это первый в практике российского правосудия случай, когда суд принимает решение в пользу истца, который судится из-за анонимного поста. То есть фактически ответчик был неизвестен. Тем не менее суд встал на сторону моего доверителя и обязал Telegram-канал Otzovik blogger удалить этот пост. В настоящее время решение еще не вступило в силу, но как только истечет срок его обжалования, оно станет обязательным к исполнению", - рассказала ТАСС юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы Маньковой.

По словам Рытвиной, очень часто пострадавшие от порочащей информации в анонимных Telegram-каналах лишены возможности защиты в суде своих прав, так как этот мессенджер по-прежнему не соблюдает "закон о приземлении и является иностранной соцсетью, которую никак не привлечь за нарушение российского законодательства".