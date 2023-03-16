Сель в Турции привел к массовой гибели священных карпов в "пруду Авраама"

Вода там смешалась с грязевыми потоками, из-за чего рыбы начали гибнуть

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Сход селевых потоков на юго-востоке Турции привел к массовой гибели рыбы в пруду Балыклы-гёль в городе Шанлыурфа, который на протяжении веков называют прудом Авраама. Об этом сообщил в среду телеканал CNN Turk.

Как передал из района стихийного бедствия корреспондент телекомпании, вода в озере у возведенной в XIII веке мечети смешалась с грязевыми потоками, окрасилась в коричневый свет, от чего начали гибнуть обитающие в нем карпы.

Балыклы-гёль в старой части Шанлыурфы ежегодно посещают сотни тысяч паломников и туристов со всего мира. Согласно преданиям, именно здесь жил пророк Авраам. По легендам, царь-язычник Нимрод был разгневан тем, что Авраам отказывается поклоняться идолам и велел кинуть пророка в яму с огнем, но пламя превратилось в воду, а дрова - в карпов, которых называют священными.

По последним данным, которые привел глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, в результате схода селей на юго-востоке страны, который сильно пострадал от февральских землетрясений, погибли 14 человек: 12 в провинции Шанлыурфа и 2 в провинции Адыяман.

Из-за сильных осадков сотни домов в двух провинциях оказались затоплены, разрушены мосты и частично дороги. Передвигаться местами в среду было возможно только на лодках. Местное население эвакуировали в безопасные районы. В спасательных работах были задействованы армейские подразделения и силы департамента по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях Шанлыурфа и Адыяман продолжатся в течение двух дней, в связи с чем не исключены новые подтопления и сходы селевых потоков.