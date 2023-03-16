В ДНР сообщили о ранении четырех человек из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные выпустили по республике 104 снаряда

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 104 снаряда по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрелов ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщило в ночь на четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм. Всего был зафиксирован 21 обстрел, выпущено 104 снаряда. Под огнем оказались Донецк, Макеевка, Минеральное, Пантелеймоновка, Широкая Балка и Ясиноватая.

В результате обстрелов ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей, повреждены 15 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.

За 14 марта в республике зафиксировали 11 обстрелов со стороны ВСУ.