Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев час

Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада отметил, что сейчас продолжается сбор и анализ информации об этом новом ракетном запуске КНДР

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Баллистическая ракета, запущенная в четверг КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, пробыв в полете около часа. Об этом журналистам сообщил глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада.

"По нашим оценкам, ракета упала в 550 км от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 км от острова Хоккайдо", - отметил он. Хамада подчеркнул, что японское оборонное ведомство в настоящее время продолжает сбор и анализ информации об этом новом ракетном запуске КНДР. Согласно оценке Министерства обороны Японии, КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты. По предварительной оценке, ракета была запущена по крутой траектории.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок в регионе, оперативно и точно предоставлять информацию местному населению, а также быть готовым к любым непредвиденным ситуациям в связи с новым ракетным запуском КНДР. Кисида также сообщил, что в ближайшее время пройдет заседание совета национальной безопасности. При канцелярии премьер-министра Японии был также сформирован экстренный штаб для сбора и анализа информации о пуске.

Это восьмые по счету ракетные испытания КНДР с начала года.