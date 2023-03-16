В Красноярске мужчину приговорили к двум годам колонии за кражу майнингового оборудования

Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 10 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Красноярска приговорил участника преступной группы к двум годам и трем месяцам колонии общего режима за кражи майнингового оборудования стоимостью более 10 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Кировский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). <…> В результате действий злоумышленника потерпевшим причинен ущерб в размере более 10,2 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Следствие установило, что период с ноября 2021 года по январь 2022 года подсудимый украл 38 единиц оборудования для майнинга криптовалюты из гаражей и офисных помещений на территории Красноярска и Березовского района региона. После этого оборудование с помощью транспортной компании отправлялось в Иркутск для продажи. Самой крупной кражей стало похищение майнеров на 7,7 млн рублей с территории производственной базы в поселке Березовка.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы находится в производстве суда.