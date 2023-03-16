В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

Ему грозит дополнительный срок лишения свободы

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Пермском крае, задержали. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня утром в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ ФСИН России по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", - говорится в сообщении.

За совершение побега осужденному грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН России по Пермскому краю сообщали, что 13 марта во время проведения дневной проверки выявили отсутствие осужденного 1962 года рождения, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при ИК-1.