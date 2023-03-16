Жителя Пензенской области задержали по делу о финансировании терроризма

Возбудили уголовное дело

ПЕНЗА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"По данному факту следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России, подозреваемый задержан в порядке ст. 81 УПК России", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, мужчину 2000 года рождения обвиняют в совершении денежных переводов участнику террористической организации, действующей на территории Сирии, с целью свержения власти в этой стране.