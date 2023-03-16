В результате схода селей в Турции погибли 15 человек

Спасатели ищут еще пятерых пропавших без вести

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции возросло до 15 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"В Адыямане 2 человека погибли, в Шанлыурфе 13 человек погибли в результате наводнений. Продолжаются поисково-спасательные работы по поиску 5 пропавших без вести", - сказал он в эфире телеканала TRT. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Из-за сильных осадков (почти 200 мм на кв. м) сотни домов в провинциях оказались затоплены, разрушены мосты и частично дороги. Передвигаться местами возможно только на лодках. Местное население эвакуируется в безопасные районы. В спасательных работах задействованы армейские подразделения и силы департамента по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях Адыяман и Шанлыурфа продолжатся в течение двух дней, в связи с чем не исключены новые подтопления и сходы селевых потоков.