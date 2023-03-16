В Волгоградской области новая дорога покрылась ямами

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении ремонта трассы

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгоградской области о мошенничестве при проведении ремонта дороги в городе Котове. Из-за некачественных работ дорога начала разрушаться, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе надзорной проверки выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В результате недавно отремонтированная дорога на ул. Дачной городского поселения города Котова начала разрушаться. На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Из материалов надзорной проверки следует, что по иску прокурора Котовского района суд обязал администрацию города отремонтировать объездную автодорогу. После этого в ноябре 2022 года администрация Котово и ГБУ "Волгоградавтодор" заключили муниципальный контракт, стоимость работ по нему превысила 30 млн рублей. В конце декабря были составлены акты выполненных работ, а позже подрядчику полностью перечислены деньги.

Экс-глава Котова, который заключил данный контракт, оштрафован на 15 тыс. рублей за нарушение порядка осуществления закупок для муниципальных нужд. Он разрешил установить пятилетний срок гарантии на работы вместо положенных восьми лет.