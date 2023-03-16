16 марта, 08:25

В Киргизии задержали находившегося в международном розыске за мошенничество гражданина РФ

По данным киргизской стороны, задержанный находился в розыске за совершение тяжкого преступления по статье "Мошенничество в особо крупном размере" Уголовного кодекса РФ на территории Ингушетии

БИШКЕК, 16 марта. /ТАСС/. Находившийся в международном розыске по подозрению в причастности к мошенничеству гражданин России задержан в южном областном центре Киргизии городе Ош. Об этом сообщило в четверг киргизское МВД.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска по южному региону МВД Кыргызской Республики в городе Ош задержан гражданин Российской Федерации 1995 года рождения, находящийся в международном розыске", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия пока не раскрываются.

По данным киргизской стороны, задержанный россиянин находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления по статье "Мошенничество в особо крупном размере" Уголовного кодекса РФ на территории Малгобекского района Ингушетии.

"Ошским городским судом в отношении подозреваемого применено временное содержание под стражей сроком на 30 суток в СИЗО-5 Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики", - отмечает министерство.

В ближайшее время начнется рассмотрение вопроса по его выдаче российским правоохранительным органам. 

Теги:
КиргизияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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