В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в четверг в Республике Бурятия, подземные толчки силой три-четыре балла ощущались на севере Иркутской области. Об этом сообщил байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Зарегистрировано землетрясение: 56.38 [градусов] северной широты, 114.23 [градуса] восточной долготы. Энергетический класс: 11.1. Интенсивность, баллы: Бодайбо 3-4 балла", - говорится в справке сейсмологов. Магнитуда составила 3,9.

По данным координатам находится Северо-Байкальский район Бурятии.

Информации о жертвах и разрушениях нет.