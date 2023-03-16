В Херсонской области обнаружили тайники с боеприпасами

Полицейские нашли артиллерийские снаряды, мины и контактные взрыватели

ГЕНИЧЕСК, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили артиллерийские снаряды, мины и контактные взрыватели в тайниках в Херсонской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В результате продолжения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в заброшенном подземном складе в селе Преображенке Чаплинского муниципального округа Херсонской области. Там были обнаружены 136 артиллерийских снарядов разного калибра и 170 головных контактных взрывателя", - говорится в сообщении.

Еще в одном тайнике неподалеку от Чаплинки полицейские обнаружили артиллерийский снаряд, четыре минометные мины, четыре артиллерийских взрывателя и кассетно-осколочный фрагмент от реактивной системы залпового огня. В ведомстве добавили, что в доме гражданина Украины в селе Водославке сотрудники полиции также изъяли шесть подствольных гранат, шесть сигнальных ракет и 1 670 патронов калибра 5,45 мм.

В Херсонской области регулярно находят тайники с оружием, которые в том числе были оставлены украинскими военными.