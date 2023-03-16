Причиной сильного пожара в Борисполе стало возгорание бензовоза

Пострадавших нет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Возгорание бензовоза, перевозившего 10 тонн топлива, стало причиной сильного пожара, произошедшего в четверг утром на одной из АЗС в городе Борисполе Киевской области. Об этом сообщил глава местной полиции Андрей Небитов.

"Загорелась цистерна с бензином, полиция Киевщины выясняет обстоятельства пожара на одной из заправок Борисполя, - написал Небитов в своем Telegram-канале. - По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра (6 утра по московскому времени - прим. ТАСС) он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10 тонн горючего".

Небитов отметил, что благодаря своевременной работе пожарных удалось избежать распространения пламени на резервуары АЗС. На месте происшествия работали 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Пострадавших нет.

В четверг украинские СМИ сообщили о сильном пожаре на одной из АЗС Борисполя, не приводя подробностей.