КГБ Белоруссии включил в террористический список ранее осужденных анархистов

В частности, в список включены осужденные Александр Францкевич, Акисхиро Гаевский-Ханада, Марфа Рабкова, получившие соответственно 17, 16 и 15 лет лишения свободы

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил группу осужденных за экстремизм и массовые беспорядки анархистов в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму опубликован в четверг на сайте ведомства.

В список, в частности, включены осужденные Александр Францкевич, Акисхиро Гаевский-Ханада, Марфа Рабкова, получившие соответственно 17, 16 и 15 лет лишения свободы. По этому делу еще несколько фигурантов получили от пяти до шести лет лишения свободы. Как отмечается в сообщении КГБ приговоры в отношении осужденных вступили в законную силу. Они окончательно признаны виновными в создании преступной организации, экстремизме, массовых беспорядках и других преступлениях.

Как сообщал ранее Следственный комитет Белоруссии, некоторые фигуранты уголовного дела в период с 2005 по 2020 год для осуществления преступной деятельности объединили несколько организованных преступных групп, созданных в Белоруссии и других странах, в том числе широко известных радикальных групп анархического движения "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя", которые решением МВД признаны экстремистскими формированиями и запрещены на территории страны.