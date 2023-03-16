В Саратове предъявили обвинение фигурантам дела о смерти в реабилитационном центре

Одного обвиняемого ранее отправили под домашний арест, а второму мужчине суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий

САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Главе частного реабилитационного центра в Саратове и его коллеге предъявили обвинение по делу о гибели 25-летнего постояльца. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области на основе собранных по делу доказательств 30 и 34-летнему мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, <…> повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 34-летний мужчина организовал в частном доме реабилитационный центр и на платной основе предоставлял жилье наркозависимым и алкозависимым людям. К работе он привлек 30-летнего знакомого. С 26 по 27 февраля подозреваемые и другие граждане завернули в ковер 25-летнего постояльца, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде дома, в итоге он умер от переохлаждения.

9 марта суд в отношении 34-летнего мужчины избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении 30-летнего - запрет определенных действий.