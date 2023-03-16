Жителя Ульяновска приговорили к 11 годам колонии за серию нападений на девушек

Суд также обязал мужчину возместить моральный ущерб в пользу потерпевших в размере 1,5 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Ульяновска, который в течение нескольких лет нападал на девушек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК России по региону.

"[Мужчине] назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он обязан возместить моральный ущерб в пользу потерпевших в размере 1,55 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Суд признал 47-летнего жителя Ульяновска виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством", п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование с угрозой убийством", ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", п. "г" ч. 2 ст. 158 "Кража".

Следствие и суд установили, что мужчина длительное время нападал в Ульяновске на девушек и совершал в отношении них сексуальное насилие. 11 августа 2011 года он возле дома по проспекту Гая изнасиловал девушку, 28 декабря 2021 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки на ул. Артема, у которой также похитил сотовый телефон. 12 января 2022 года возле дома по улице Аблукова мужчина, угрожая ножом, пытался совершить сексуальное насилие в отношении девушки, однако она оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. 3 сентября 2022 года он совершил разбойное нападение на местную жительницу возле дома по улице Локомотивной.

Мужчину удалось задержать во время совместных мероприятий сотрудников управлений Следственного комитета и МВД России.