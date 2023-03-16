В Астраханском заповеднике распространился новый очаг пожара на площади до 4 тыс. га

К тушению привлекли 27 человек и 14 единиц техники

АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Лесопожарные формирования совместно с силами МЧС продолжают тушить возгорание сухой растительности в Астраханском биосферном заповеднике на территории Обжоровского участка. Новый очаг возгорания, распространившейся на площади до 4 тыс. га, возник ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника в четверг.

Сложная пожароопасная обстановка сложилась вблизи всех участков заповедника, а также по всей территории дельты Волги с 13 марта. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер и сухая погода. 15 марта площадь пожара на Обжоровском и Дамчикском участках Астраханского заповедника составляла свыше 3 тыс. га.

"По состоянию на 09:30 (08:30 мск) 16 марта природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника локализован в границах острова Блинов, не распространяется по площади, ориентировочная площадь, пройденная огнем по данному пожару, составляет 3,2 тыс. га. Ночью на Обжоровский участок пришел второй пожар - произошел молниеносный переход огня широким фронтом в 6 км с сопредельной территории на территорию заповедника. По состоянию на 08:00 (07:00 мск) 16 марта общая группировка тушения по пожару составляла 27 человек, 14 единиц техники, ориентировочная площадь, пройденная огнем, - около 4 тыс. га", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что тушение продолжается, а ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 м/с восточного направления.

Для тушения пожара привлекли дополнительную технику: два трактора с емкостями, бульдозер для прокладки минерализованных полос и дорог для проезда техники, дополнительные группы пожарных с привлечением сил и средств ГУ МЧС России по Астраханской области.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и около 40 видов млекопитающих.