В Екатеринбурге возбудили дело после обнаружения тел супругов в квартире с детьми

Дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тел мужчины и женщины в квартире в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении с уточнением, что, по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется.

Тела мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения обнаружили в квартире на улице Таганской днем 15 марта. Вместе с ними в квартире находились дети - двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. В следственном управлении СК России уточнили, что состояние детей оценивается как стабильное, сейчас они получают необходимую помощь.

Сотрудники полиции посетили квартиру после того, как к ним обратилась жительница дома на Таганской улице, которая сообщила, что на 16 этаже слышен плачь маленьких детей, добавил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. "После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали", - отметил он.

Дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание". "После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - заключил Валерий Горелых.