Матери умершего в Сочи младенца предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности

Следствие будет ходатайствовать о помещении женщины под домашний арест

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Следователи в Сочи предъявили обвинение и задержали мать умершего младенца в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, они намерены ходатайствовать перед судом о помещении ее под домашний арест на время предварительного следствия, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, она задержана. Установлено, что фигурантка с сыном и сожителем проживала в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребенка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась. Кроме того, она не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний", - говорится в сообщении.

По предварительной информации СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители 8 марта решили самостоятельно привезти его в лечебное учреждение, однако ребенок умер до прибытия в больницу.

Во вторник несколько Telegram-каналов сообщили о гибели сына блогера Максима Лютого, придерживающегося сыроедческого типа питания. Накануне в краевом главке полиции сообшали, что отец младенца задержан на 10 суток за административное правонарушение.