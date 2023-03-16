Замначальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска арестовали по делу о взятке

По данным следствия, деньги он получил за предоставление информации о движении средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска, обвиняемого в получении взятки за передачу сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска, обвиняемого по п. "а" ч. 5 ст. 290 "Получение взятки" УК РФ. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 мая", - говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По версии следствия, обвиняемый с августа 2019 по март 2023 года через посредника получил взятку за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Информация касалась движения денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей.