В Волгограде возбудили уголовное дело после смертельного наезда иномарки на пенсионерку

Видеорегистратор зафиксировал съезд автомобиля на тротуар, где стояло несколько человек

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгограде по факту смертельного наезда в среду на 62-летнюю женщину. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"27-летняя женщина, управляя автомашиной Vortex Estina, двигаясь по улице 64 Армии не справилась с управлением и совершила наезд на 62-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

На видеозапись с регистратора, опубликованной полицейскими, попал момент наезда на пешехода. Иномарка совершила резкий маневр и съехала на тротуар перед пешеходным переходом, где в это время шесть человек собирались перейти дорогу и ожидали разрешающий сигнал светофора.