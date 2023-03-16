Суд о подделке документов, использованных для убийства Дугиной, отложили на 24 марта

Судья находится в командировке

ТУЛА, 16 марта. /ТАСС/. Назначенное на четверг первое заседание суда по делу о подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, отложили в Пролетарском суде Тулы на 24 марта. Причиной стал отъезд судьи в командировку, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судебное заседание отложено в связи с нахождением судьи Нины Валериевны Панариной в командировке. Следующее судебное заседание по делу состоится 24 марта", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба сообщала, что 6 марта состоялось предварительное заседание по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, которые обвиняются в подделке документов, использованных для организации убийства Дугиной. Суд продлил меру пресечения Кузнецову в виде содержания под стражей на шесть месяцев, Сучкову - оставил без изменения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Первое заседание по рассмотрению материалов дела было назначено на 16 марта.

По версии обвинения, в августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Сучков, действуя согласованно с Кузнецовым и другими соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины - свидетельства о регистрации транспортного средства - на автомобиль Mini Cooper, который по электронной почте направил Кузнецову. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дугиной.

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщали, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастной к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти").