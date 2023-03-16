В Петербурге мужчину обвинили в финансировании "Азова" и ВСУ

В ближайшее время фигуранту уголовного дела о содействии террористической деятельности изберут меру пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение 34-летнему мужчине в финансировании украинского националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами предъявлено обвинение 34-летнему уроженцу Ростовской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый с октября 2022-го по март 2023 года переводил деньги на банковские счета, предназначенные для финансирования противоправной деятельности украинского националистического полка "Азов" и ВСУ.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.