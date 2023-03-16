В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ

Площадь возгорания уточняется

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону, подразделения МЧС выехали на место.

"Подразделения выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данному адресу в Ростове-на-Дону находится здание регионального пограничного управления ФСБ.

Ранее о пожаре на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, пожар произошел в одноэтажном отдельно стоящем здании, площадь возгорания уточняется.