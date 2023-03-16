Глава Ростовской области назвал предварительную причину пожара в здании ФСБ

По словам Василия Голубева, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Предварительная причина пожара в здании ПУ ФСБ в Ростове-на-Дону - замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - написал он.

Голубев добавил, что в результате пожара произошло обрушение двух стен.

Пожар распространился на площади 800 кв. м. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил он.