16 марта, 11:09,
обновлено 16 марта, 11:21

Глава Ростовской области назвал предварительную причину пожара в здании ФСБ

По словам Василия Голубева, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Предварительная причина пожара в здании ПУ ФСБ в Ростове-на-Дону - замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

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"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - написал он.

Голубев добавил, что в результате пожара произошло обрушение двух стен.

Пожар распространился на площади 800 кв. м. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил он. 

Теги:
РоссияРостовская область
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