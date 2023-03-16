16 марта, 11:44
Землетрясения в Турции и Сирии

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции превысило 49 тыс.

Более 115 тыс. человек получили ранения

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции превысило 49 тыс. Об этом заявил в четверг президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

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"6 февраля 11 провинций на юго-востоке нашей страны были потрясены стихийным бедствием, которое по своей силе и разрушительности не имеет аналогов в мире. В то время как около 14 млн наших граждан были непосредственно затронуты этими землетрясениями, более 49 тыс. человек погибли, более 115 тыс. получили ранения", - сказал он.

"Мы завершили поисково-спасательные операции. Проводя работы по разбору завалов и созданию зон временного размещения, мы также начали строительство постоянного жилья", - отметил Эрдоган.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. По прогнозам ООН, ущерб от стихийного бедствия может составить $100 млрд. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗемлетрясения в Турции и Сирии
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