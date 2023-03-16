Экс-полицейского приговорили к пожизненному сроку за теракты в московском метро

С подсудимого взыскали 17 млн рублей в качестве компенсации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, признав его виновным в причастности к терактам в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Исаеву наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима", - зачитал текст приговора судья Константин Репета. Подсудимый признан виновным по двум эпизодам ст. 205 ("Террористический акт"), а также по ст. 209 ("Бандитизм") и 210 (участие в организованном преступном сообществе) УК РФ. Исаев также признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), однако по этой статье его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Исаев также лишен звания полковник полиции.

Суд взыскал с Исаева 17 млн рублей в качестве компенсации за ущерб при теракте. "Гражданский иск ГУП "Московский метрополитен" на 17 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба, в том числе за ремонт подвижного состава, удовлетворить в полном объеме, взыскать с Исаева указанную сумму", - зачитал приговор Репета.

В то же время суд оставил без удовлетворения иски потерпевших на сумму более 600 млн рублей.

По версии обвинения, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в России) и активно содействовал подготовке террористического акта на станции Московского метрополитена "Лубянка" в марте 2010 года. Полковник полиции использовал свое служебное положение, чтобы предоставлять информацию руководителям преступного сообщества о деятельности кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее поездки в Москву и совершения теракта.

Исаев вину не признал. Согласно его позиции, уголовное дело в отношении него возбуждено на основании показаний двух свидетелей, которые сами были признаны виновными в терроризме, причем они оказались за решеткой благодаря деятельности самого Исаева. Он считает, что у них были основания для того, чтобы его оговорить. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, вина подсудимого подтверждается не только показаниями свидетелей, но и "проведенными по делу экспертизами".

В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.