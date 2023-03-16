16 марта, 11:46
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Что известно о пожаре на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Что известно о пожаре на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Стрингер/ ТАСС

Пожар произошел в четверг днем в здании Пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. По последней информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, а в дальнейшем из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами.

В экстренных службах ТАСС рассказали, что в результате пожара погиб один человек, двое пострадали. Власти пока подтвердили госпитализацию одного человека.

ТАСС собрал основное, что известно о ЧП.

Обстоятельства происшествия

  • Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании, где располагается склад, на территории пограничного управления по адресу: проспект Сиверса, 20. Возгорание началось на втором этаже.
  • Площадь пожара достигла 880 кв. м, ему присвоен второй номер сложности. По данным властей, обрушились две стены здания.

Погибшие и пострадавшие

  • Один человек погиб, еще двое пострадали, заявили ТАСС в экстренных службах.
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о госпитализации одного человека в состоянии средней степени тяжести.
  • Пожар на территории погрануправления не представляет угрозы для жильцов соседних многоквартирных домов, сообщили ТАСС в городской администрации. Тем не менее один из соседних домов и находящееся рядом студенческое общежитие эвакуировали.

Причина пожара

  • Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщил Голубев. Он пояснил, что из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами.

Реакция властей

  • На место ЧП выехал глава администрации города Алексей Логвиненко.
  • Движение по проспекту Сиверса от переулка Депутатского до улицы Красноармейской ограничили в обоих направлениях.
 
Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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