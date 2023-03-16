16 марта, 12:19,
обновлено 16 марта, 12:50

В Рязанской области загорелось здание горсовета

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что людей эвакуировали

ТАСС, 16 марта. Пожар произошел в двухэтажном здании городского совета в Михайлове Рязанской области, людей эвакуировали, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Михайловского района.

"Горит здание горсовета. Здание двухэтажное, людей вывели. Угрозы никакой нет [ближайшим к месту пожара зданиям]", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в ЕДДС района, на месте пожара наблюдалось сильное задымление. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В 14:40 поступило сообщение о пожаре в административном здании. Локализация пожара в 15:15 на площади 6 квадратных метров. Ликвидация - в 15:31", - уточнили позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону.  

Теги:
РоссияРязанская область
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