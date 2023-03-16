В Подмосковье задержали слесаря за поджог четырех сотрудников из-за увольнения

Пострадавшие с ожогами различной степени госпитализированы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Слесарь поджег четырех сотрудников и офис в Дмитрове из-за увольнения. Как сообщила ТАСС в четверг представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, он задержан.

"16 марта подозреваемый, являясь работником (слесарем) управляющей компании, в отношении которого принято решение об увольнении, пришел в здание организации и облил горючей жидкостью находящихся в помещении четырех человек. После этого он совершил поджог", - сообщила Врадий.

Пострадавшие с ожогами различной степени госпитализированы, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. На месте работают следователи и криминалисты СК, а также сотрудники экстренных служб и служб особого назначения. Прокуратура контролирует расследование.