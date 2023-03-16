В Уфе госпитализировали подростка с ножевым ранением

Его состояние медики оценили как тяжелое

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Состояние получившего ножевые ранения 12-летнего подростка врачи оценили как тяжелое, ему проводится экстренная операция, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Башкирии в четверг.

"В настоящее время пациент в операционной, проводятся экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Состояние тяжелое", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СКР по Башкирии, по данному факту начата проверка. "Организована проверка по сообщению о получении 12-летним подростком ножевого ранения. В настоящее время на место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел на улице Рабкоров в Уфе, его ранил другой несовершеннолетний якобы во время игры.