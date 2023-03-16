Против блогеров Чекалиных возбудили дело об отмывании денежных средств

Речь идет о более 130 млн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московские следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении блогеров Артема и Валерии Чекалиных - об отмывании денежных средств в размере более 130 млн рублей. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", - сказала она.

По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Ранее в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов.

По словам Ивановой, денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими. Сейчас Чекалиных проверяют на причастность к совершению иных экономических преступлений. "Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщила представитель ГСУ.

До этого Чекалиной (блогер Лерчек) было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС за третий и четвертый кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.