В Сочи жену блогера-сыроеда поместили под домашний арест по делу о смерти ребенка

Мера пресечения избрана на два месяца

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Лазаревский районный суд в Сочи удовлетворил ходатайство следователей и поместил под домашний арест сроком на два месяца обвиняемую в причинении смерти по неосторожности младенцу женщину, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Лазаревским районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Сочи 1989 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали о предъявлении обвинения женщине. По предварительной версии следствия, 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребенка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась. Кроме того, она не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Она была задержана следователями.

По предварительным данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить его в лечебное учреждение 8 марта, однако ребенок умер до прибытия в больницу.

Ранее Telegram-каналы сообщили о гибели сына блогера Максима Лютого, придерживающегося сыроедческого типа питания. Накануне в краевом главке полиции сообщали, что отец младенца задержан на 10 суток за административное правонарушение.