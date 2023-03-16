16 марта, 12:50,
обновлено 16 марта, 12:53

В ФСБ назвали причину взрыва в погрануправлении по Ростовской области

© Эрик Романенко/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, в гаражном боксе произошло возгорание горюче-смазочных материалов, что привело к взрыву

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Причиной взрыва в гаражном боксе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области стало возгорание горюче-смазочных материалов.

Читайте также
Что известно о пожаре на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения. В результате происшествия имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

В экстренных службах ТАСС ранее сообщили, что в результате пожара погиб один человек, двое пострадали. Власти пока подтвердили госпитализацию одного человека. Площадь пожара достигла 880 кв. м, ему присвоен второй номер сложности. По данным властей, обрушились две стены здания. Пожар не представляет угрозы для жильцов соседних многоквартирных домов. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация