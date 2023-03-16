Защита обжаловала приговор экс-мэру Кирова Быкову, осужденному за взятки и мошенничество

Бывшего чиновника ранее приговорили к девяти годам колонии

КИРОВ, 16 марта. /ТАСС/. Защита бывшего мэра Кирова и экс-председателя Законодательного собрания Кировской области Владимира Быкова обжаловала приговор по делу о взятках и мошенничестве с землей. Об этом сообщила ТАСС адвокат Быкова Елена Коротких.

"Поданы как жалобы, так и представление прокуратуры на отмену приговора", - сказала собеседница агентства.

Первомайский районный суд в Кирове 16 февраля признал Быкова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Бывшего главу города приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 17 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил требования о взыскании с подсудимого и его соучастника материального ущерба на сумму более 165 млн рублей.

Суд установил, что бывший глава Кирова в группе лиц по предварительному сговору совместно с учредителем ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" совершил мошенничество при приобретении обществом права на муниципальный земельный участок, который впоследствии был реализован по рыночной цене, более чем в 400 раз превышающей размер оплаты, фактически произведенной ООО "КЗОРС" в бюджет города. Тем самым муниципальному образованию был причинен материальный ущерб на сумму не менее 165 млн рублей. Также Быков получил две взятки в размере 7,8 и 1,5 млн рублей за незаконное бездействие при организации поставок топлива в АО "АТП", а также за обеспечение заключения с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставку оборудования и выполнения работ по сопровождению внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте города Кирова.

По обвинению в пособничестве в хищении денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей Быков оправдан.