Ройзмана арестовали на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях

Нарушение было выявлено полицией в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил в четверг бывшему главе города Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Евгения Ройзмана признать виновным. <...> Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сказал судья.

Нарушение было выявлено полицией в декабре 2022 года. В ходе заседания сторона защиты указала, что сотрудники полиции не запросили информацию о реальных владельцах группы во "ВКонтакте". Кроме того, в протоколе отсутствуют дата и время его составления, а срок давности правонарушения уже истек, добавил адвокат. Ройзман также отметил, что он не зарегистрирован во "ВКонтакте" и не имеет отношения к указанной группе.

Защита намерена обжаловать арест. "Мой комментарий будет кратким: я поехал готовить апелляционную жалобу", - сказал адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов с уточнением, что аппеляцию планируется подать в пятницу.

В четверг полиция задержала Ройзмана и составила административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). По словам адвоката Владислава Идамжапова, основанием стал пост в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный, как считает полиция, на странице бывшего мэра.

В 2022 году в отношении Ройзмана также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное на канале Ройзмана на YouTube. По словам следователя, 1 июля в прямом эфире на видеохостинге экс-мэр, "желая дестабилизировать обстановку, сформировать общественное мнение, использовал негативные термины для описания спецоперации". На время расследования суд избрал экс-мэру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.