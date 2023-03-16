В Запорожской области нашли тайник с танковыми снарядами

Схрон был замаскирован под свалку

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские в Запорожской области обнаружили тайник с танковыми снарядами, который был замаскирован под свалку. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД медиа".

"Полицейские в Запорожской области обнаружили танковые снаряды в замаскированном под свалку схроне <...> на окраине поселка городского типа Михайловка", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в тайнике найдено 15 танковых осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм, 13 зарядов к ним и 21 артиллерийский взрыватель. "Схрон был хорошо замаскирован неизвестным. Злоумышленник для тайника вырыл яму, а сами боеприпасы забросал железным мусором, чтобы металлоискатель не смог на них указать", - добавили в пресс-службе, отметив, что для выявления тайника были использованы устройства для наблюдения с воздуха.

Боеприпасы были извлечены и переданы специалистам для уничтожения. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").