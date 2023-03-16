Военнослужащего ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство людей в Рубежном

Как сообщили в СК РФ, Андрей Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Андрей Карманов приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство двух гражданских людей из огнемета в городе Рубежном. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 81 аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрею Карманову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов"), пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом")", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 2 апреля прошлого года Карманов, находясь вблизи частного домовладения по улице Украинской в городе Рубежном, дважды выстрелил из реактивного огнемета по машине "Пежо" с информационным обозначением "Люди", на которой мирные жители пытались эвакуироваться из города. В результате два человека погибли, трое получили ранения, а автомобиль был уничтожен.

"В рамках уголовного дела проведены экспертизы, в том числе автотехническая, подтверждающая размер материального ущерба. Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда Карманову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - заключили в СК.