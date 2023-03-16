Суд в Архангельске приговорил экс-чиновника Пенсионного фонда к 7,5 года колонии

Мужчину признали виновным в получении взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска в четверг приговорил бывшего заместителя руководителя управления Пенсионного фонда РФ в Архангельске к 7,5 года лишения колонии строгого режима за взятку, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор 58-летнему экс-заместителю руководителя управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Архангельске, который признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере"), - указано в сообщении. - Приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года".

Его 55-летний знакомый, директор частного охранного предприятия, осужден по п. "б" ч. 3 ст. 2911 УК РФ ("Посредничество при передаче взятки") на 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Установлено, что экс-чиновник с октября 2018 года до сентября 2021-го получал как лично, так и через своего знакомого взятку за заключение с определенным юридическим лицом государственных контрактов по аренде административных помещений для нужд управления Пенсионного фонда. В итоге он получил не менее 750 тыс. рублей. Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.