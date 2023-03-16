Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике увеличилась до 7 тыс. га

Группировку сил и средств регионального управления МЧС привлекли для защиты и недопущения перехода огня на населенный пункт Блиново, расположенный вблизи природной территории

АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Площадь возгорания сухой растительности и камыша в Астраханском биосферном заповеднике увеличилась почти в два раза, до 7 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

"Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 7 тыс. га, в том числе около 350 га - лесная площадь (в основном, непокрытая лесом - гари прошлых лет)", - говорится в сообщении.

Основные силы пожаротушения стянуты к кордону № 2 в район протоков Полдневая и Судачья в заповеднике. Природный пожар тушат, в частности, с использованием наземного и водного транспорта. К ликвидации возгорания привлечена группа добровольцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области, на совещании под руководством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина принято решение о привлечении группировки сил и средств ГУ МЧС России для защиты и недопущения перехода огня на населенный пункт Блиново, расположенный вблизи ООПТ.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Астраханского биосферного заповедника сообщалось, что сложная пожароопасная обстановка сложилась вблизи всех участков особо охраняемой природной территории (ООПТ), а также по всей территории дельты Волги с 13 марта. Лесопожарные формирования тушили возгорание сухой растительности в заповеднике на площади до 4 тыс. га. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер и сухая погода.

В пресс-службе губернатора Астраханской области уточнили, что при возникновении угрозы населенным пунктам Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий готово предоставить авиацию, в частности, самолеты Бе-200. Об этом замминистра Виктор Яцуценко сообщил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину в режиме видеоконференции, на которой обсуждались итоги командно-штабных учений в регионе.