Ресторатора Кибальчича приговорили к трем годам за хищение $550 тыс. у банкира Миримской

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе подсудимого

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил ресторатора Ивана Кибальчича к трем годам колонии за хищение $550 тыс. у главы банка БКФ, основателя компании "Русский продукт" Ольги Миримской. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Кибальчича И. А. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима", - сообщили агентству.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе подсудимого, который опасался угроз и давления на себя и своих близких. При этом он признал вину, его дело слушалось в особом порядке. Это означает, что доказательства по делу не исследовались, а подсудимому не могли назначить более двух третей от максимального наказания. Ему грозило до 10 лет колонии.

Как сказано в материалах дела, Кибальчич является совладельцем московского ресторана "Секретное место" и женат на бывшей сотруднице Миримской юристе Екатерине Серяковой (Кибальчич), которая была начальником юридического департамента ОАО "Русский продукт". Серякова представила Миримской своего супруга как профессионального юриста. Кибальчич пообещал за $550 тыс. помочь решить спор о разделе совместно нажитого имущества с экс-супругом Миримской, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Но процесс о разделе имущества прошел не так, как надеялась Миримская. Кибальчич заявил ей, что не может вернуть деньги, так как они были отданы в виде взяток судьям. В 2017 году Миримская написала заявление в СК. Кибальчич был арестован 20 июля 2022 года.

Миримскую в 2015 году журнал Forbes включил в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в $100 млн, что позволило предпринимательнице занять 22-е место. В середине декабря 2021 года Басманный суд Москвы арестовал Миримскую по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) в 2017 году следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, участвовавшему в деле, где она была потерпевшей. Носов также арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Миримской также вменяют три эпизода покушения на дачу взятки на общую сумму около $1,8 млн судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Миримская и Носов вину не признают.

По словам Миримской, за ее уголовным преследованием стоят бывший сожитель, совладелец платежной системы "Золотая корона" Николай Смирнов, а также ее бывший муж, экс-топ-менеджер ЮКОСа Алексей Голубович. Бизнесмены слова банкира не комментируют. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с материалами. В настоящее время в Пресненском суде слушается дело о мошенничестве Сергея Соколова, который пытался выдать себя за друга замдиректора ФСБ Сергея Королева и за взятку Королеву предлагал изменить меру пресечения Миримской.