16 марта, 16:17,
обновлено 16 марта, 16:43
Военная операция на Украине

В Сакском районе Крыма силы ПВО сбили беспилотник

В Сакском районе Крыма силы ПВО сбили беспилотник
© Андрей Рубцов/ ТАСС, архив

Глава республики Сергей Аксенов добавил, что регион находится под надежной защитой вооруженных сил России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО)  сбили беспилотник в Сакском районе Крыма.

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Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.

"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", - сказал Аксенов.

В своем Telegram-канале  Крыма уточнил, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). "Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших вооруженных сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами", - написал Аксенов 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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